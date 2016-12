50 Words (et le Reste) for Kate BUSH

À l’heure où la légendaire artiste Kate BUSH refait parler d’elle avec la sortie de son tant attendu triple album live Before The Dawn, les Éditions Le Mot et le Reste s’apprêtent à publier la première biographie rédigée en français sur cette icône populaire connue pour son exigence artistique.

Intitulé Kate BUSH, le Temps du rêve, cet ouvrage de 240 pages est l’œuvre de Frédéric DELÂGE, auteur de nombreux articles sur la mouvance du rock progressif et des ouvrages Chroniques du rock progressif et, chez le même éditeur, de Prog 100.

« Dès ses débuts, Kate Bush a cultivé un sens de l’audace et de l’autonomie, transgressant de manière unique les codes de la pop, imposant sans compromis sa vision. (…) Au-delà du parfum de mystère entretenu par de régulières et parfois longues disparitions, ce sont bien la force de sa musique et l’intégrité de sa démarche qui ont fait de Kate Bush une référence transcendant les styles et les générations. »

La sortie de cet ouvrage est annoncée pour le 19 janvier 2017. January will be magic again ?

https://lemotetlereste.com/musiques/katebush/