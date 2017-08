ACO + TACA à Paimpol, 12 août 2017

ACO + TACA

Festival du Chant de Marin de Paimpol, 12 août 2017

Deux Japonais qui sont également accordéonistes, ça ne se rencontre pas forcément tous les jours ! Dans le port de Paimpol, lors du Festival du chant de marin, il était toutefois facile de croiser ACO & TACA, vu qu’ils se sont produits chaque jour sur une scène différente (Pub Guinness, scène Pempoull, Pub Guinness encore, à votre santé !).

Le répertoire du duo mêlait thèmes du folklore japonais (minyo), avec notamment des chants de travail et des chants de pêcheurs (dont le populaire Ho-Hai Bushi), et des reprises de classiques irlandais et bretons, comme Tri Martolod et La Jument de Michao… Cela aurait pu paraître trop facile et racoleur, sauf que ces derniers étaient chantés… en japonais ! Et ça fonctionnait tout aussi bien ! Il fallait de plus compter sur le chant pétillant d’ACO, sa verve et sa vitalité, et le sens mélodique tout en nuances mais non moins dynamique de TACA. Welcome to the Nippon Cabaret !

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Site : https://www.facebook.com/acotaca/

Site du festival : https://www.paimpol-festival.bzh/fr/

