Alain GENTY / Joanne McIVER – Eternal Tides

(Buda Musique)

Voici exactement le genre d’album qui ne souffre aucun débat. C’est merveilleusement composé, divinement arrangé, parfaitement joué et magnifiquement chanté. En plus, mais c’est bien là le principal, c’est beau, beau, beau, dense, profond et émouvant. Et il y a même tout plein d’excellents musiciens invités qui ajoutent chacun leur part spéciale et unique à la beauté de l’album. Un petit miracle discographique. Rien qu’écouter la chanson d’ouverture, qui est aussi la chanson qui donne son titre à l’album, vous donnera le frisson, j’en suis sûr.

Il faut dire qu’avec Alain GENTY, bassiste de renom mais autodidacte à la base, on n’est déjà dans le très haut du panier des musiciens/compositeurs français, qu’avec Joanne McIVER, originaire de l’île d’Arran, à l’Ouest de Glasgow, on est dans le top du top du chant celtique, alors imaginez un album résultant de leur rencontre ! Ou plutôt écoutez-le !

Eternal Tides, c’est la poésie et la force de l’Écosse chantée par une voix ô combien sublime s’appuyant sur des compositions aussi solides dans leur structures que délicates dans leurs développements. Un véritable travail d’orfèvre qui force l’admiration et ravit l’oreille. Il faut dire également que l’amitié entre Alain GENTY et Joanne McIVER ne date pas d’hier, Alain GENTY ayant déjà joué sur les deux albums de Joanne McIVER et Christophe SAUNIÈRE (qui joue à son tour de la harpe sur Turning with the Moon du présent album), 3 Sisters sorti en 2007 et The Cannie Hour paru en 2011.

Alors voilà, il était écrit qu’Alain GENTY et Joanne McIVER devait faire un album en commun, et leur Eternal Tides est juste un gros tantinet magique, habité et addictif. Et puis quand on lit les paroles des chansons, toutes de Joanne McIVER, on plonge tour à tour dans le quotidien des petites gens de l’Écosse profonde, dans ses paysages à couper le souffle ou dans son histoire mouvementée.

J’en ai assez dit, Eternal Tides est un bijou, un bonheur, et voilà tout.

Frédéric Gerchambeau

Site : www.alaingenty.com

Label : www.budamusique.com