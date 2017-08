ALAN STIVELL à Paimpol, 12 août 2017

ALAN STIVELL

Festival du Chant de Marin de Paimpol, 12 août 2017

L’ambassadeur de la Celtitude ouverte Alan STIVELL a livré au Festival du chant de marin de Paimpol un avant-goût de sa tournée devant célébrer ses 50 ans de carrière.

Bien qu’ayant pâti comme MALICORNE de problèmes de son, le barde et poète pionnier était en bonne forme, vocalement et musicalement. il était de plus accompagné par une formation renouvelée qui a tiré le son folk-rock dans une direction plus électro-acoustique, métamorphosant des thèmes familiers comme Brian Boru, Ian Morrison’s Reel, Gouel Hollvedel, Mix-Plinn (Led the Plin/Pop Plinn), aux côtés de pièces plus récentes comme New AmZer et La Hargne au cœur.

Et en fin de concert, un invite spécial de circonstance a donné la réplique à Alan STIVELL, soit rien moins que Gabriel YACOUB ! Tous deux ont ainsi interprété les classiques Tri Martolod et Les Filles sont volages a capella. Grand moment d’émotion !

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

