Alan STIVELL en quelques mots… et le Reste

Il a commencé par être fan d’Alan STIVELL, il en est devenu le biographe. Laurent BOURDELAS, déjà auteur d’un ouvrage sur le plus célèbre des bardes celtes de Bretagne, vient d’écrire une nouvelle biographie remise à jour, à l’occasion des 50 ans d’activisme musical de ce dernier.

« Alan STIVELL est à l’origine d’une formidable modernisation de la musique bretonne (et celtique) qu’il a su ouvrir sur le folk, le rock, l’électro, et les musiques trad du monde entier. Chanteur, compositeur, multi-instrumentiste exigeant, concepteur de harpes, défenseur infatigable de la poésie, de la culture et de la langue bretonnes, il a su à la fois s’enraciner et s’ouvrir sur l’universel. Son succès, qui a initié dans les années soixante-dix une véritable « vague », est devenu planétaire et a suscité de nombreuses vocations de nouveaux musiciens et même de luthiers. Avant et avec d’autres, il a contribué à valoriser la Bretagne et a donné envie à beaucoup de (re)découvrir son histoire et sa culture. De nombreuses anecdotes émaillent ce travail qui a bénéficié de précieuses informations communiquées par Alan STIVELL et par les témoins de son parcours, privé comme professionnel, tout au long de sa rédaction. »

Comprenant 256 pages, Alan Stivell, de Laurent BOURDELAS, paraîtra aux éditions Le Mot et le Reste le 16 novembre prochain.

https://lemotetlereste.com/musiques/alanstivell/