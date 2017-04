Allan HOLDSWORTH – FLAT Tire (Music for a Non-Existent Movie)

(MoonJune Records)

Il est des guitaristes si emblématiques, d’une aura si imposante que les présenter paraît toujours un peu superfétatoire. À l’image d’un Pat METHENY, d’un Robert FRIPP ou d’un John McLAUGHLIN. Et Allan HOLDSWORTH fait assurément partie de ceux-là.

À un détail près, une technique de jeu guitaristique souvent des plus particulières, avec une énorme utilisation du legato, mode de jeu consistant à lier les notes en jouant exclusivement avec la main courant sur le manche, ce qui permet de jouer des phrases mélodiques très rapides un peu à la manière du jeu sur un saxophone. Cette technique ardue mais qui donne aisément des résultats ébouriffants se double de plus de l’emploi d’un instrument fort peu commun, le SynthAxe, une guitare permettant de contrôler et donc de jouer directement un ou plusieurs synthétiseurs.

À ce stade, certains se poseront déjà la question de savoir si cet album est un album de guitare ou de synthétiseurs. D’autant qu’Allan HOLDSWORTH n’enregistre pas le son de ses synthétiseurs mais les informations MIDI générés par son SynhAxe. Vous êtes perdus ? Alors rassurez-vous, la technique utilisée pour cet album n’a que peu d’importance en vérité, oubliez-la, écoutez juste le résultat.

C’est juste tour à tour magnifique, surprenant, ou passionnant. Oui, c’est très grand art. Mieux encore, cela donne à rêver. Et c’est d’ailleurs tout l’objet de FLAT Tire, conçu comme la bande originale d’un long métrage qui n’existe pas. À dire vrai cet album est une réédition, l’opus originel étant paru en 2001 en tirage limité et sans publicité. Il est cependant rapidement devenu mythique. Mais pouvait-on continuer à laisser dans l’ombre un album aussi prodigieux devenu depuis quasiment introuvable ?

C’est donc tout à l’honneur de MoonJune Records et plus spécialement encore celui de Leonardo PAVKOVIC, le directeur de ce label, d’avoir eu l’excellente idée de rééditer ce chef-d’œuvre. N’attendez pas qu’il redevienne introuvable pour vous l’offrir !

Frédéric Gerchambeau

(Chronique originale publiée dans

TRAVERSES n°34 – janvier 2014)