ART ZOYD : c’est dans la boîte !

12 CD, 2 DVD et 2 livrets : c’est ce que contiendra 44 1/2 – Live and Unreleased Works, le coffret d’ART ZOYD, groupe mythique des musiques dites nouvelles, entre rock de chambre, musique contemporaine et musique électro-acoustique. Annoncé depuis plusieurs mois par le label Cuneiform Records, le coffret sortira bel et bien (grâce aux souscripteurs qui l’ont pré-commandé) et a même une date officielle de parution !

Plus précisément, le coffret contiendra 8 CD d’enregistrements live parfaitement inédits datés de 1972 à 2004 et 4 CD d’enregistrements studio, extraits, « outtakes » eux aussi inédits et couvrant les années 1980-2005. En voici le détail :

• Live in Berlin parts 1 & 2, The Loft (April 1987)

• Häxan, Live in Copenhagen parts 1 & 2, European Capital of Culture (February 1996)

• u•B•I•Q•U•e, Live in Maubeuge, La Luna (January 2000)

• Le mariage du ciel et de l’enfer, Live in Paris parts 1 & 2, with the Ballet National de Marseille (Roland Petit), Théâtre des Champs-Élysées (March 1985)

• Theatre & Live

• LIVE Brigades spéciales théâtre de la renaissance Paris (1976)

• LIVE Mons Danses Mécaniques (2000)

• “La Nuit du Jabberwock,” with members of Musiques Nouvelles, Live in Armentières, Le Vivat (2002)

• Live in Grenoble, 38èmes Rugissants Festival (1990)

• LIVE GRENOBLE NOSFERATU (1990)

• Live in Maubeuge, Art Zoyd with the Orchestre National de Lille (2000)

• Symphonie pour le jour où brûleront les cités (1975/orch. 2000)

• Live in Mexico, Art Zoyd with the Orquesta Sinfónica del Estado de México (1999)

• Armageddon, actes 2 & 3, Live in Lille (2004)

• Unreleased works

• Globe Arena (1989)

• Musique pour le Six-Centenaire du Beffroi de Bethune (1988)

• Bethune 1789 (1989)

• Les Inattendus de Maubeuge “Spoutnik” (1993)

• Les Trois Mousquetaires

• Flixecourt Tisserands

• La Guerre de Marguerite

• Au nom du Père (1991)

• Malbodium (1987)

• L’étrangleur est derrière vous (1983)

• Terra Terra! (1986)

• Live in Nancy (1975)

• Live in Reims, Maison de la Culture (1980)

• Live performance (excerpt) for Radio Tonkraft, Stockholm (October 3, 1979)

• Marco Polo (1984)

Un DVD contiendra plusieurs extraits de passages TV des années 1970 et 1980 :

• Live in Berlin, Centre Culturel Français de Berlin (April 14–15, 1986)

• Live on Phase IV / FR3 TV, Hôtel de Ville de Maubeuge (December 1982)

• Nosferatu – Teaser (1988)

• Musique pour l’Odyssée / FR3 Nord Picardie TV excerpt (1979)

• Le Mariage du ciel et de l’enfer (excerpts) / Antenne 2 TV (1985)

Un autre DVD comprendra une captation du tout premier concert-anniversaire 44 1/2 au Festival Rock in Opposition le 19 septembre 2015 à Cap’Découverte, Carmaux/Le Garric.

Enfin, un livret comprendra le détail du contenu de la boîte, un historique du groupe et trois longs entretiens. L’autre livret sera rempli de photos d’archives en noir et blanc et en couleur.

Le tout sera disponible à la vente le 27 octobre prochain.