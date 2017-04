ART ZOYD : le coffret a du plomb dans l’aile !

On se souvient que le label américain Cuneiform Records avait lancé en février une campagne de pré-commande du fameux coffret Live and Unreleased Works, contenant 12 CD et 2 DVD d’archives diverses et variées d’ART ZOYD, afin d’en assurer la fabrication. Si un nombre suffisant de pré-commandes n’était pas atteint, la parution de ce coffret n’était donc pas assurée. Heureusement, la mobilisation des fans avait permis que ce nombre soit atteint et même dépassé. La sortie de ce coffret tant attendu avait alors été envisagée pour mai-juin. Las ! Le projet risque de ne pas pouvoir se réaliser.

En effet, plusieurs souscripteurs ont récemment demandé à être remboursés, sous prétexte qu’ils s’étaient trompés sur la nature de l’objet, au vu de la photo de couverture. Apparemment, nombreux sont ceux qui avaient cru avoir affaire à un coffret de MAGMA contenant la version intégrale de son ultime œuvre, Zëss, dont on sait qu’elle est en cours d’enregistrement et que sa durée s’étale sur plusieurs heures ! L’impulsivité de ces fans de MAGMA, qui ont cru voir Zëss plutôt que ZOYD sur la pochette, leur aurait fait cliquer un peu trop vite sur le bouton « Buy Now »…

En conséquence, le nombre de pré-commandes de ce coffret a significativement baissé et se retrouve en deça du seuil nécessaire au lancement de sa fabrication, laquelle a cependant déjà commencé et risque de mener le vaillant label Cuneiform à la banqueroute !

Ce dernier demande donc aux réels fans d’ART ZOYD qui ont déjà souscrit à la précommande de bien vouloir pallier au manque financier en versant une nouvelle obole équivalente au prix du coffret préalablement commandé. C’est à ce stade la seule solution qui s’impose.

En cas d’échec, ART ZOYD jure de décréter un état d’urgence durant lequel ses brigades spéciales iront brûler les cités kobaïennes de cette génération de fans magmaïens sans cervelle et sans futur…

http://www.waysidemusic.com/m/Product.aspx?id=15713fe7-4ee2-4568-90a3-a25e46879023&lastcat=254d4c64-cf26-48be-9276-88f8a3c361b8