ART ZOYD se fait mettre en boîte !

Contrairement à ce que suggère la pochette, le groupe ART ZOYD ne s’est pas mis à interpréter les Köhntarkösz et autres 1001° Centigrades de Magma, mais a ouvert ses caves et en a ressorti moult documents audio et vidéo pour confectionner de longue haleine ce coffret de 14 disques, soit 12 CD + 2 DVD, comprenant exclusivement des Live and Unreleased Works !

Tous ces enregistrements issus des archives personnelles du groupe couvrent une large partie de sa carrière (environ 44 1/2 ans !), l’archive la plus ancienne datant de 1972 et la plus récente de 2015.

En voici le détail :

Sur les 12 CD :

• Live in Berlin, The Loft (April 1986)

• Häxan, Live in Copenhagen, European Capital of Culture (February 1996)

• u•B•I•Q•U•e, Live in Maubeuge, La Luna (January 2000)

• Lindbergh (circa 1990)

• Le mariage du ciel et de l’enfer, Live in Paris, with the Ballet National de Marseille (Roland Petit), Théâtre des Champs-Élysées (March 1985)

• Live in Paris, Le Golf Drouot (1972)

• Live in Nancy (1975)

• Live at Pop Club avec José Artur, Radio France (1974)

• Live in Paris, Théâtre de la Renaissance (1976)

• Live in Mons, with Musiques Nouvelles (2000)

• “La Nuit du Jabberwock,” with members of Musiques Nouvelles, Live in Armentières, Le Vivat (2002)

• Live in Grenoble, 38èmes Rugissants Festival (1990)

• Live in Maubeuge, Art Zoyd with the Orchestre National de Lille (2000)

• Symphonie pour le jour où brûleront les cités (1975/orch. 2000)

• Live in Mexico, Art Zoyd with the Orquesta Sinfónica del Estado de México (1999)

• Armageddon, actes 2 & 3, Live in Lille (2004)

• Musiques Inédites demos (1987-1992)

• Faust (unreleased, 1992)

• Les Présidents (1980)

• Korbes (1995)

• Live at Pop Club avec José Artur, Radio France (1975)

• Les Escalators mystérieux (2005)

• Globe Arena (1989)

• Musique pour le Six-Centenaire du Beffroi de Bethune (1988)

• Bethune 1789 (1989)

• Les Inattendus de Maubeuge “Spoutnik” (1993)

• Les Trois Mousquetaires

• Flixecourt Tisserands

• La Guerre de Marguerite

• Au nom du Père (1991)

• Malbodium (1987)

• L’étrangleur est derrière vous (1983)

• Terra Terra! (1986)

• Live in Nancy (1975)

• Live in Reims, Maison de la Culture (1980)

• Live performance (excerpt) for Radio Tonkraft, Stockholm (October 3, 1979)

• Marco Polo (1984)

Sur les 2 DVDs:

• 44 1/2, the birthday concert, Live at Maison de la Musique, Cap’Découverte, Le Garric, France, Rock In Opposition Festival 2015 (September 19, 2015)

• Live in Berlin, Centre Culturel Français de Berlin (April 14–15, 1986)

• Live on Phase IV / FR3 TV, Hôtel de Ville de Maubeuge (December 1982)

• Nosferatu – Teaser (1988)

• Musique pour l’Odyssée / FR3 Nord Picardie TV excerpt (1979)

• Le mariage du ciel et de l’enfer (excerpts) / Antenne 2 TV (1985)



Ce projet monumental devrait sortir sur le label américain Cuneiform Records, qui prend là un risque financier considérable. (C’est la première fois qu’il publie un coffret, surtout de cette envergure !)

Il est donc expressément demandé de pré-commander ce coffret directement chez Wayside Music, l’annexe VPC de Cuneiform, afin de réunir le budget nécessaire à sa mise en fabrication. Faute de combattants… pardon, de pré-commandes suffisantes d’ici le 1er mars, la sortie du coffret sera tout bonnement annulée (et les pré-commandes remboursées, cela va de soi).

Pour toute pré-commande sur Wayside, un T-Shirt est offert en cadeau.

Ça se passe ici, et nulle part ailleurs :

http://www.waysidemusic.com/Music-Products/Art-Zoyd-i44-12-Live-and-Unreleased-Works-Box-Seti-12xCD-plus-2xDVD-plus-Book-with-Exclusive-T-Shirt-%28for-shipment-outside-of-the-USA%29br__Rune-spc-450-463-E.aspx