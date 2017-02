Aux sons, citoyens !

Depuis plus de 25 ans, le réseau Zone Franche soutient et fait la promotion des actions en faveur des musiques du monde. À l’occasion des élections présidentielles et législatives de 2017, Zone Franche et ses 150 structures et organisations adhérentes (producteurs, festivals, salles de concert, labels, médias), lancent le 3 février la campagne “#AuxSons” pour la diversité culturelle et musicale.

À l’heure où les débats liés à la mobilité internationale, l’immigration et l’identité créent un phénomène de repli chez un nombre croissant de nos concitoyens, Zone Franche entre en campagne pour réaffirmer la réalité de la diversité culturelle en France. Les musiques du monde, plus qu’un genre esthétique, sont un outil politique et social qui permet d’entendre concrètement ce que signifie la diversité culturelle, et de dépasser les assignations identitaires.

Minorées dans nos institutions culturelles et marginalisées par les musiques de grande consommation dans les salles et les médias, les musiques du monde sont confrontées aux restrictions des États concernant la mobilité internationale des artistes, tout particulièrement lorsqu’ils sont originaires des pays du Sud. Ces difficultés croissantes menacent directement l’expression de la diversité culturelle et musicale.

La campagne #AuxSons est une mobilisation citoyenne qui va se déployer à travers la France du 3 février au 18 juin 2017 pour interpeller les candidats et candidates aux élections qui s’annoncent. Elle s’organise autour de la plateforme participative auxsons.com et a pour point d’appui l’Appel pour la diversité culturelle et musicale. Dès le mois de mars, des actions régionales et une action nationale vont rythmer la campagne et sensibiliser les citoyens sous la forme de concerts, débats, conférences et actions artistiques dans l’espace public.

Pour en savoir plus et signer l’appel pour la diversité culturelle et musicale, voir : http://auxsons.com/appel-pour-la-diversite-culturelle-et-musicale-en-france/