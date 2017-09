Aymeric LEROY a dit « Oui » !

Grand spécialiste de ce rock dit progressif, Aymeric LEROY a écrit un ouvrage sur l’un de ces groupes phares, à savoir YES. En 352 pages, il raconte l’histoire de cette figure emblématique qui a engendré un rock symphonique à la fois novateur, original, spectaculaire, virtuose et parfois démesuré (et qui fêtera ses 50 ans de carrière l’an prochain).

« Ce livre retrace sur près d’un demi-siècle cette saga à rebondissements, de la rencontre du chanteur Jon Anderson et du bassiste Chris Squire en 1968 à ses survivances contemporaines rivales : près d’une décennie comme figure de proue du rock progressif anglais, son come-back tonitruant au milieu des années quatre-vingt et ses diverses tentatives, plus ou moins concluantes, de renouer avec ses succès passés. »

L’ouvrage vient de sortir chez Le Mot et le Reste. Son auteur le présentera, avec extraits vidéo à l’appui, à Paris le 12 septembre prochain à la libraire La Petite Lumière, 14 rue Boulard, dans le XIVe arrondissement (métro Denfert), à 19h.

https://lemotetlereste.com/musiques/yes/