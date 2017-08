BACHAR MAR-KHALIFE à Paimpol, 11 août 2017

BACHAR MAR-KHALIFE

Festival du Chant de Marin de Paimpol, 11 août 2017

L’auteur-compositeur-interprète, claviériste et chanteur franco-libanais Bachar MAR-KHALIFE a secoué le Festival du chant de marin avec ses transes arabes. D’abord ménagées sur un ton intimiste, réservé, poignant, ses compositions se sont faites progressivement plus enlevées, dynamiques, et enfin technoïdes ; Bachar étant accompagné par une formation au diapason (percussions, basse, électronique, saz). Sa quête de liberté, traduite en une musique hybride et intense, a résonné dans les têtes et les corps du public de Paimpol.

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

