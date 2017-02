BÉLA / MARCŒUR : Un album, oui ; sinon…

Présentée sur scène depuis 2013, la création du pertinent Quatuor BÉLA avec l’inénarrable Albert MARCŒUR, Si oui, oui. Sinon, non, devait depuis plusieurs lustres faire l’objet d’une réalisation discographique. C’est désormais chose faite, et celle-ci est désormais fixée et attendue pour le 3 mars prochain, sur le Béla Label, en co-production avec Label Frères (dist. Les Belles Diffusions). On a le droit d’appeler cela une (très) bonne nouvelle !

« Avec Si oui, oui. Sinon non, Albert MARCŒUR & le Quatuor BÉLA nous plongent avec délectation et jubilation dans un univers musical drôle, vivant et vibrant, porté par des textes délicieux, aux thématiques aussi improbables que quotidiennes : les produits d’entretien, l’éclipse, les cogitations du tubiste de l’Orchestre d’Harmonie de Venarey-lès-Laumes, les chemins de l’école, les mouches… »

Et il y aura quelques concerts pour arroser cela… (Voir notre rubrique Evénements.)

http://www.marcoeur.com

http://quatuorbela.com/