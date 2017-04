Boris KOVAC / NEW RITUAL GROUP – The Path

(ReR Megacorp / Orkhêstra)

Le saxophoniste/clarinettiste qu’est Boris KOVAC n’est pas un nouveau venu, loin de là, totalisant plus de 500 concerts et plus d’une trentaine de pays visités. J’ai déjà chroniqué avec un immense plaisir son Times of Day, un concerto taillé pour la scène doublé d’un concept passionnant, décrire les quatre moments-clés d’une journée en quatre longues pièces instrumentales. Ici, pour The Path, le projet est fort différent, puisqu’il s’agit d’un florilège de compositions écrites sur une période de 15 ans.

Comme toujours, Boris KOVAC s’est entouré de son NEW RITUAL GROUP, admirablement constitué de Slobodanka STEVIC au piano (regardez ses vidéos personnelles, elle est éblouissante), de Siniša MAZALICA à la contrebasse, de Jasna JOVICEVIC au saxophone, et de Lav KOVAC aux percussions.

Je l’ai déjà écrit, Boris KOVAC se promène entre jazz, pop, expérimental, classique et world music d’une manière fluide, étonnante et magnifique. C’est encore plus vrai que jamais dans ce tout à fait superbe The Path. La musique de cet album est tellement belle et aérienne qu’elle frappe par son aspect serein, paisible et lumineux.

Et même si 15 ans ont passés entre la plus ancienne composition et la plus récente, tout cela est assurément moulé dans une même unité d’atmosphère musicale, comme Boris KOVAC n’avait constamment fait que cheminer dans le même sillon harmonique, à la recherche de la mélodie céleste parfaite.

De fait, The Path démontre avec splendeur et pour notre plus grand bonheur que ses efforts n’ont pas été vains, puisque cet album s’écoute avec la même évidence de beauté sublime que si l’on écoutait du VIVALDI, du CHOPIN ou du BACH.

Oui, The Path s’écoute comme du classique et s’écoule avec calme et légèreté. Une indéniable réussite à savourer encore et encore !

Site : www.boriskovac.net

Label : www.rermegacorp.com

Frédéric Gerchambeau