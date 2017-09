BROU HAMON QUIMBERT à Paimpol, 13 août 2017

BROU HAMON QUIMBERT

Festival du Chant de Marin

à Paimpol, 13 août 2017

Brou/Hamon/Quimbert : Tri Martolod ? Trois Mousquetaires ? Tres Caballeros ? Non, juste trois chanteurs qui, depuis 20 ans, investissent la tradition orale francophone, et notamment ses chansons évoquant les migrations humaines. Sous une forme strictement « a capella », travaillant le solo, le duo, l’unisson et la polyphonie, ils ont emmené le public de la scène Michel-Pinc du Festival du chant de marin, à Paimpol, dans une expédition allant de la Bretagne à la Guadeloupe, en passant par Québec, la Louisiane, ou encore La Réunion.

À la force des textes répondait la puissance des voix !

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

