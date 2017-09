CHUM DASOM à Paimpol, 13 août 2017

CHUM DASOM

Festival du Chant de Marin

à Paimpol, 13 août 2017

La Troisième et Dernière Journée du Festival du chant de marin de Paimpol a démarré sur la grande scène Stan-Hugil par un spectacle rare de danse coréenne par la troupe Chum Dasom, qui allie style traditionnel et style moderne, avec un étalage de costumes éblouissants. L’ensemble Darhan Saram, spécialisé en musique traditionnelle chamanique (Sinawi), accompagnait la troupe de danseurs et de danseuses.

Un régal pour les yeux comme pour les oreilles !

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Pour voir le diaporama photos :

Site du festival : https://www.paimpol-festival.bzh/fr/

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.