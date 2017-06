Conrad SCHNITZLER : Filmmusik 1 – Filmmusik 2

(Bureau B)

Nous vous invitons ici à découvrir deux albums de l’un des grands noms de l’avant-garde et de l’électronique allemande, Conrad SCHNITZLER (1937-2011). Ces disques proposent des pièces issues des nombreuses archives, notamment des enregistrements intitulés tout simplement Filmmusik 1975 A et Filmmusik 1980 B. Aujourd’hui, ces quinze pièces inédites sont disponibles sur le label Bureau B grâce au travail minutieux du gardien de ces archives à savoir le non moins célèbre Wolfgang SEIDEL, musicien (le groupe TON STEINE SCHERBEN), ancien collaborateur de Conrad (souvenez-vous par exemple des albums de KLUSTER, Vulcano et Admira !), et également écrivain.

Ces pièces n’ont pas de titres et sont seulement identifiables par des numéros, et ont été composées dans l’intention d’accompagner des films, des vidéos.

En fait, il s’avère que toutes ces musiques datent de 1975. Le livret du volume 2 apporte plus de précisions quant à l’erreur de datation de l’enregistrement noté Filmmusik 1980 B. Aussi, il faut plutôt lire Filmmusik 1975 B. De plus, nous en savons davantage sur un des morceaux. Le titre 7, 02/1975 B et non 02/1980, a pour véritable titre Gute Fahrt (Nice Journey). Il a été récemment identifié sur un film visible maintenant sur internet.

Concernant Filmmusik 2, l’essentiel des titres date de 1975. La dernière composition, la plus longue (plus de 20 minutes) et la plus hypnotisante, Lichtpunkte und Schwarze Zeichen, est la musique d’un film de 1978, récemment trouvé en 2015.

Ce qui est intéressant avec ces deux disques de SCHNITZLER est qu’ils nous éclairent sur sa façon de travailler. Il avait l’habitude d’enregistrer des titres séparément sur des cassettes pour ensuite les combiner ensemble et s’en servir en live avec ses « cassettes concerts ». Cela explique aussi pourquoi sur plusieurs titres, nous retrouvons certaines mélodies, boucles ou rythmes récurrents, subtilement modifiés par ses soins.

Ces Filmmusik 1 – 2 sont indispensables pour tous ces fans. Ces nouveautés dévoilent en effet une musique toujours d’actualité, extrêmement moderne avec ses boîtes à rythmes très ENO (Another Green World), ses lignes de basse, ses sons dark-drones et ses mélodies synthétiques évanescentes et cristallines. Vous ne serez pas déçus.

Cédrick Pesqué

Site : http://www.bureau-b.com/