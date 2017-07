Dan AR BRAZ à Landerneau, juillet 2017

Dan AR BRAZ « Guitares »

avec Jacques PELLEN et David ER PORH

Festival KANN AL LOAR

à Landerneau, 14 juillet 2017

Pour les 30 ans du Festival Kann ar Loar, Dan AR BRAZ a revisité plusieurs pans de son répertoire tout en guitares avec ses complices de cordes Jacques Pellen et David Er Porh.

Le trio a pioché dans les albums Douar Nevez, Allez dire à la ville, Acoustic, Musiques pour les silences à venir, Finisterres, À toi et ceux, Célébration, etc., et il y eut aussi une reprise instrumentale d’une célèbre chanson de Léo Ferré. Et Dan avait bien sûr plein d’histoires à raconter lors de son concert aux allures de veillée musicale au coin du feu…

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

