DUO BERTRAND en Cie – Couleurs Racines

(Cie des Arts d’Hier pour Aujourd’hui/L’Autre Distribution)

Près d’un an après la semaine de présentation à Paris de son spectacle Couleurs Racines, le DUO BERTRAND (Thierry à la veuze et au hautbois et Sébastien à l’accordéon) et sa Compagnie (Thierry MOREAU au violon, au violoncelle et au saz, Youenn LANDREAU au chapman stick, Stéphane ATROUS aux saxophones et Sylvain FABRE aux percussions et marimba) revenaient fêter cet anniversaire à Paris fin février 2005 au Festival Planètes Musiques, avec cette fois le CD tant attendu. Avec le succès du spectacle, régulièrement joué devant des publics différents, pas toujours de musiques traditionnelles, le groupe a pris le temps de laisser mûrir sa musique avant d’en (re)cueillir le meilleur pour proposer une photographie sonore mémorable.

Et ce Couleurs Racines est largement à la hauteur de nos espérances. La Marche de Saint-Nicolas, une composition de Thierry BERTRAND inspirée du patrimoine traditionnel de sa Vendée, ouvre avec énergie et brio l’album. Un chant traditionnel (La Prière du Marin), ici instrumental, suit sur un rythme lent d’attente… du Vent de Suroît enchaîné qui donne l’occasion au saxophone et à l’accordéon de se faire entendre en solo, avant de repartir sans répit danser sur une maraîchine endiablée. Le ton est donné : les couleurs des racines de ce projet sont traditionnelles (Vendéennes) et jazz, mais possèdent à la fois l’énergie du rock, la douceur de la musique de chambre, les percussions du monde.

La virtuosité des musiciens est certaines mais sans excès ; chaque solo est parfaitement intégré à la mélodie et si chaque musicien laisse aller son instrument, c’est toujours à l’écoute des autres et sans prendre toute la place. Le DUO BERTRAND EN CIE réalise ici LA fusion parfaite entre ces styles, et ceux qui avaient apprécié la Celtic Procession de Jacques PELLEN, bien que différente, seront sûrement enchantés par ces Couleurs Racines peintes dans un même esprit.

Le DUO BERTRAND a choisi pour ce disque, sous-titré « Musiques traditionnelles et de composition du marais breton vendéen », des chansons traditionnelles réarrangées en instrumentaux, des danses, des enchaînements de danses, mais également des compositions : trois de Thierry, deux de Sébastien, ainsi qu’une composition pour cordes de Thierry MOREAU et un titre, Virginies, co-écrit par Sylvain FABRE et Stéphane ATROUS, superbe pièce au saxophone ornée de percus, que la veuze vient rejoindre pour enchaîner lentement une suite de cinq danses. En fond, parfois, des voix collectées de personnes âgées viennent faire se faire entendre, rappelant qu’il n’y a pas que dans les pays lointains que l’on honore encore ses ancêtres…

Couleurs Racines ne se contente pas d’être le reflet du spectacle du même nom, il renferme également quelques petites (mais agréables) surprises supplémentaires, les musiciens ayant profité de l’occasion pour inviter quelques amis : Anne-Lise FOY, qui a délaissé sa vielle pour interpréter de sa jolie voix cristalline Les Quais du Havre ; Marc BELLANGER au tuba ; Jean-Michel CHESNE à la trompette ; et le conteur poitevin Yannick JAULIN (également metteur en scène du spectacle Couleurs Racines), qui vient prêter sa voix sur La Saison des Choux et improviser un texte sur une mélodie traditionnelle (Rêve de Bacot), accompagné par le groupe dans une atmosphère très planante.

Au final, on ne s’étonne pas que ces Couleurs Racines aient séduit les publics de différentes musiques. Le DUO BERTRAND, toujours aussi bien entouré, réalise avec ce disque l’un des chefs-d’oeuvre des nouvelles musiques traditionnelles, qui ne manquent décidément pas de braises pour attiser leur feu.

Site : http://www.cahpa.fr

Sylvie Hamon