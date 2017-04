Emmanuelle PARRENIN retourne dans sa Maison rose et exhume de nouveaux trésors

La chanteuse et musicienne folk Emmanuelle PARRENIN est connue pour avoir co-fondé le groupe Mélusine et ses participations à quelques albums cultes de folk français (notamment le premier LP du groupe Gentiane, La Maumariée, Le Galant noyé, Château dans les nuages, La Vielle que l’on brûla du groupe Ripaille, ou encore Douar Nevez de Dan Ar Braz…). mais on lui doit aussi un album solo parfaitement original, Maison rose, paru en 1977.

C’est cet album applaudi par les amateurs de folk « autre » que le label Souffle Continu records s’apprête à rééditer en LP et qu’il présente ainsi :

« Par chez nous, cet album culte appartiendrait à ce qu’un critique a nommé « chanson française expérimentale », aux côtés de ceux de Brigitte Fontaine, Melmoth, Areski ou Colette Magny. Pourquoi pas ? Mais on l’associera avec autant de bonheur (sinon plus) au meilleur du folk au féminin de Vashti Bunyan, Collie Ryan, Linda Perhacs, voire, en ce qui concerne la France, de Sourdeline et Véronique Chalot.

Et comme un bonheur ne vient jamais seul, le même label édite également un album totalement inédit d’Emmanuelle PARRENIN, Pérélandra, décrit comme suit :

« Épinette, dulcimer, vielle à roue, bol de cristal, saxophones, flute, guitare, bandonéon, piano Fender et voix éthérée illuminent un album inédit et globalement instrumental conçu pour des chorégraphies, véritable florilège d’expérimentations datant de 1978, 1981 et 1982 que l’on rapprochera sans hésiter des plus belles avancées psychédéliques de l’acid folk. Invité sur trois morceaux, Didier Malherbe (de Gong) y apporte son agilité gracieuse et lunaire reconnaissable entre mille.

Difficile à étiqueter, Pérélandra peut évoquer la rencontre de Trees Community et Robin Williamson avec Ellen Fullman, Meredith Monk et Ligeti. Le tout baignant dans des ambiances aussi habitées que celle des cantiques extatiques d’Hildegard von Bingen. »

Emmanuelle PARRENIN sera de plus en showcase au magasin Souffle Continu, à Paris, le 22 avril prochain.

http://www.soufflecontinu.com/index.php?f=accueil

https://emmanuelleparrenin.bandcamp.com/