Emmanuelle PARRENIN à Souffle Continu à Paris, avril 2017

Emmanuelle PARRENIN

à Souffle Continu Record Store à Paris, avril 2017

Showcase et dédicace d’Emmanuelle PARRENIN pour les sorties exclusives et respectives des disques : Maison Rose (réédition du disque sorti chez Ballon Noir en 1977) et Pérélandra (compilation de bandes inédites avec Juan José Mosalini et Didier Malherbe entre autres, enregistrés entre 1978 – 1982) réédités en LP par le label Souffle Continu Records, dans le cadre du DISQUAIRE DAY 2017.

Photos : Sylvie Hamon

A écouter : https://emmanuelleparrenin.bandcamp.com/