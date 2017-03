Albert MARCOEUR et Quatuor BELA

Les cordes curieuses et virtuoses des musiciens du Quatuor Béla accompagnent ici Albert Marcoeur, énergumène chantant et percutant une table de bois transformée en batterie de fortune, nous plongeant avec délectation et jubilation dans un univers musical drôle, vivant et vibrant, porté par des textes délicieux, aux thématiques aussi improbables que quotidiennes :: les produits d’entretien, l’éclipse, les cogitations du tubiste de l’Orchestre d’Harmonie de Venarey-lès-Laumes, les valises à roulettes, les chemins de l’école, les mouches,…