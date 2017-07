Festival KANN AL LOAR à Landerneau, juillet 2017

Festival KANN AL LOAR

à Landerneau, 14 et 15 juillet 2017

Depuis sa création en 1986, le festival Kann al Loar (« Pleine Lune ») anime et rythme la ville bretonne de Landerneau, située dans le Finistère, avec plusieurs spectacles, ateliers, concours et animations de rue dans une ambiance très familiale.

Ouvert à la musique, à la danse, au chant et au théâtre traditionnels de même qu’aux initiatives en matière de développement durable et d’économie solidaire, il s’évertue à offrir un large panorama de la culture bretonne et celtique, dont il soutient le bouillonnement créatif, loin des clichés folkloristes trop faciles. C’est donc une Bretagne Terre de rencontres, ouverte aux métissages et à l’écoute des sons du large, mais aussi créatrice de liens et attachée à ses racines, qui se manifeste sur ce site du pays léon.

À l’occasion de son trentième anniversaire, le Kann al Loar, s’est déroulé sur quatre jours, du 13 au 16 juillet 2017. En plus de la grande scène Kalon qui accueillait concerts et musiques à danser, un chapiteau (le Kabared) avait été installé qui a permis d’éviter les temps morts entre les spectacles, de diversifier la programmation et de l’ouvrir à des propositions musicales parfois plus intimistes et nécessitant une plus grande écoute… ou, en fin de soirée, à des musiques amplifiées. Il y avait en tout cas de quoi attirer plusieurs générations et séduire diverses sensibilités musicales.

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Pour voir le diaporama photos :

Site : https://kann-al-loar.bzh/