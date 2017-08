FEULE CARACAL (MAËS / MARTIN / GRUEL) (Buda Musique)

FEULE CARACAL est né de la rencontre entre les accordéonistes Christian MAËS et Janick MARTIN, issus tous deux des musiques traditionnelles, avec l’esprit ouvert sur d’autres mondes et sur l’improvisation. Le duo s’est transformé en trio à l’arrivée du percussionniste Étienne GRUEL.

Excepté deux titres co-écrits avec James Mac GAW (MAGMA, CHRISTIAN MAËS QUINTET…) et un traditionnel algérien (Alaoui), les compositions sont signées des deux accordéonistes, qui ont puisé dans leur imaginaire sans frontières et dans leurs errances musicales, au Proche-Orient, au Moyen-Orient et dans le reste du monde.

Les accordéons diatoniques de Christian MAËS et de Janick MARTIN, tour à tour tribaux, hypnotiques, calmes, festifs ou sauvages comme des caracals, nous transportent à vive allure dans un palpitant voyage qui emprunte le temps d’un morceau l’Orient Express, et déploient toute une palette de couleurs dessinant des paysages merveilleux et contrastés. Les percussions moyen-orientales d’Étienne GRUEL (bendir, daf, dombak, riqq, darbuka) donnent vie à des êtres qui se perdent dans les campagnes ou grouillent dans les villes. En fermant les yeux, l’odeur des épices vient même nous caresser les narines.

L’ambiance se fait nocturne avec un Noir Papillon qui nous hypnotise pour nous emmener au pays des songes, puis les musiciens nous transportent dans d’étranges ténèbres à L’Appel des Strigoi, ces créatures issues du folklore roumain, pour terminer le périple avec deux reels presque irlandais, l’un torturé aux allures guerrières, l’autre apaisé et radieux.

Cette musique inclassable, intense et libre ne tient pas en place et nous invite à la suivre jusqu’au bout d’un monde animé et chaleureux. Prenez vite un aller simple et sautez dans ce tourbillon musical aventureux.

Sylvie Hamon

Page : https://soundcloud.com/label-buda-musique/sets/mais-martin-gruel-feule

Facebook : https://www.facebook.com/duo.maesmartin

Label : http://www.budamusique.com