FLEUVES à Landerneau, juillet 2017

FLEUVES

Festival KANN AL LOAR

à Landerneau, 14 juillet 2017

Le groupe Fleuves revisite les musiques de danses bretonnes sous une forme amplifiée plutôt innovante dans ce domaine : clarinette, Fender Rhodes et guitare basse se combinent en une alchimie envoûtante et grisante qui sait contenter les danseurs autant qu’elle satisfait les auditeurs par ses richesses mélodiques, harmoniques et rythmiques.

Avec : Emilien ROBIC (clarinette)

Samson DAYOU (basses)

Romain DUBOIS (piano Fender Rhodes)

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Site : https://www.fleuves-music.com/

Site du festival : https://kann-al-loar.bzh/