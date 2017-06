FLEUVES cd

FLEUVES

(Coop Breizh)

Jeune groupe dans le paysage breton, FLEUVES a enregistré l’an dernier son premier album éponyme après s’être produit plusieurs années en fest-noz et vient de se voir décerner le « Coup de coeur du jury » du prix musical Produit en Bretagne 2017. Le trio, qui fait danser les foules avec une formule originale sans instrument traditionnel breton, est composé d’Emilien ROBIC à la clarinette, Romain DUBOIS au piano Fender Rhodes et aux programmations et Samson DAYOU à la basse.

Le disque commence par une composition, Le Fil, dont la mélodie accrocheuse soufflée par la clarinette sert de fil rouge à l’album et se retrouve par touches au fil des différentes danses traditionnelles et composées qui se succèdent au cours de ce voyage fluvial (Dañs Plinn, Riqueniée, Rond de Saint-Vincent, Pilé Menu, Cercle, Dañs Fisel, Andro, Hanter Dro).

L’originalité réside à la fois dans les instruments et dans les arrangements. La clarinette amène les mélodies, la basse le groove, le piano Fender Rhodes un son rétro années 70 et les programmations, additionnées des percussions parfois tribales d’Antonin VOLSON (invité sur sept danses) donnent une dimension futuriste qui enveloppe délicatement les danseurs en les menant progressivement à un état de transe légère et aérienne. Youenn LE CAM, invité sur deux titres, vient ajouter sur deux danses (Dañs Plinn et Cercle) les éclats cuivrés de sa trompette. L’élégance des arrangements rappelle quelque peu l’école anglaise dite « de Canterbury » du début des 70’s, plus particulièrement des groupes comme CARAVAN, NATIONAL HEALTH ou HATFIELD AND THE NORTH.

Si le répertoire en fest-noz du trio est composé de danses, sur disque, il s’élargit de deux superbes gwerzioù (complaintes traditionnelles bretonnes) interprétées par deux voix que l’on a pu découvrir au sein de formations de la Kreizh Breizh Akademi. Youenn LANGE débute a capella N’evnig a zo er c’hoed puis est rejoint par les gouttes cristallines qui s’échappent du piano Fender Rhodes, la douce vibration de la basse et le souffle léger de la clarinette. Loeiza BEAUVIR interprète la célèbre gwerz Marv eo ma mestrez, ici magnifiée par l’accompagnement du trio qui s’intègre progressivement en variant les climats et vient rehausser l’intensité dramatique du chant.

L’esthétique de la pochette, l’absence de titre à l’album et à la plupart des morceaux, qui portent le nom des danses, est à l’image de la musique : simple, épuré et efficace. Avec FLEUVES, la musique est telle une barque qui glisse et danse sur l’eau au rythme des vents et des flots.

Sylvie Hamon

Site : https://www.fleuves-music.com