GILLES SERVAT à Paimpol, 13 août 2017

GILLES SERVAT

Festival du Chant de Marin de Paimpol, 13 août 2017

Il fallait arriver tôt pour espérer « voir » Gilles SERVAT fêter ses « 70 ans… à l’Ouest « au festival du chant de marin de Paimpol, dans le (trop étroit) cabaret Michel-Tonnerre. Qu’importe, sa voix, même plus feutrée avec l’âge, reste prenante et sa poésie touche au cœur. Et la formation qui l’accompagnait enrobait son répertoire de couleurs acoustiques bien senties. « Où allez-vous, camarade, avec vos chansons chargées ? »

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Site : http://www.gillesservat.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/Gilles-Servat-Officiel-438064732930538/

Site du festival : https://www.paimpol-festival.bzh/fr/

