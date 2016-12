HAMON MARTIN QUINTET & Basel ZAYED : souscription pour une forme de résistance

Fruit de la rencontre entre le Quintet Hamon Martin, l’un des groupes les plus créatifs de la musique bretonne d’aujourd’hui, avec le chanteur palestinien Basel Zayed et son frère percussionniste Yousef, KHAROUB croise les expressions de la musique populaire du pays de Redon et de Cisjordanie.

De reprises de Fairouz et d’Oum Kalthoum en textes originaux écrits par Sylvain GirO et Denis Flageul, le projet raconte en français et en arabe la résistance, la lutte, le partage, le vol, les joies et les peines, l’amour et la mort ; et les rondes bretonnes deviennent un miroir de la dabké arabe…

Ce spectacle, qui vient d’être programmé au festival NoBorder de Brest et sera à l’affiche du prochain festival Au fil des voix, à Paris, sera concrétisé par un album live qui sortira le 20 janvier 2017 (Production : À la Zim / Coop Breizh).

Une souscription (prévente de l’album) a été lancée afin de couvrir les frais de mixage et de mastering ainsi que les droits SDRM.

Il reste seulement quelques jours pour que KHAROUB atteigne son objectif !

Pour en savoir plus : https://www.helloasso.com/associations/a-la-zim/collectes/souscription-a-l-album-de-kharoub-hamon-martin-quintet-basel-zayed