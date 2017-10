HENRY COW : toutes les chaussettes (et plus) dans une seule boîte !

Il y a quelques années, le label ReR Megacorp avait publié (à grand peine financière) une série de trois coffrets du groupe avant-gardiste anglais HENRY COW (The 40th Anniversary Henry Cow Box Set), deux contenant de passionnantes archives live inédites, et le troisième regroupant les albums classiques, le tout renfermant 16 CD + 1 DVD). Ces coffrets sont aujourd’hui épuisés. Afin de continuer à rendre cette musique disponible et à satisfaire ceux qui ont loupé le premier coche (et à ceux qui osent encore acheter de la musique sur un support), ReR Megacorp envisage de rééditer l’intégrale de ces trois coffrets en un seul !

Ce coffret « intégrale » comprendra en outre les deux livrets qui accompagnaient les coffrets d’archive live + un livret inédit traitant de la discographie studio du groupe + le CD The Cow Cabinet of Curiosities qui avait été donné en cadeau aux souscripteurs des trois coffrets. L’ensemble sera donc constitué de 17 CD, 1 DVD et trois livrets, et sera vendu de fait à un prix plus abordable (aux alentours de 80 euros) que le set précédent de trois coffrets.

Une souscription sera bientôt mise en place pour le financement de l’objet. Les souscripteurs se verront offrir en cadeau le mini-CD live HENRY COW + Mike WESTBROOK ORKHESTRA et peut-être encore autre chose… Le tout devrait être prêt pour le printemps prochain.

À noter que le livret inédit sera également mis en vente séparément pour ceux qui ont déjà les trois précédents coffrets et ne souhaiteraient pas commander cette nouvelle édition.