IN LOVE WITH au Festival Rock in Opposition, Cap Découverte, septembre 2017

IN LOVE WITH

au Festival Rock in Opposition

à la Maison de la Musique de Cap Découverte

septembre 2017

Monté par le batteur et percussionniste Sylvain DARRIFOURCQ avec les frères CECCALDI (Théo et Valentin, respectivement au violon et au violoncelle), ce trio – ou doit-on dire ce « triangle amoureux » ? – fait partie du Tricollectif, très actif sur la scène d’un certain jazz français (pour faire court…). IN LOVE WITH avait déjà annoncé la couleur en 2015 avec un premier CD, Axel Erotic. Mais c’est un nouveau programme qu’il a présenté au festival Rock In Opposition, dans l’étroite, chaude et humide « salle Henry-Cow » : Coïtus Interruptus !

Et en effet, des ruptures (de ton), il y en a eu, le long de ce set durant lequel notre trio amoureusement schizophrène (ou schizophré-nique-ment amoureux) a joué une heure sans discontinuer, pour nous raconter une histoire sans paroles ni ligne narrative classique, préférant les spirales étirées avec une minutie horlogère, et cultivant les bouillonnements grinçants, les creux traversés sur une corde, les drones rythmiques funambulesques, les échauffements érotiques, les excitations primesautières, les râles épileptiques, les frénésies orgasmiques, les coïts débraillés…

Tout ça n’est pas très propre, mais la femme de chambre se chargera bien de changer les draps, après tout ! Chacun sait qu’on n’est pas dans un état normal quand on est « amoureux »…

Et encore, avant IN LOVE WITH, Sylvain DARRIFOURCQ avait formé un trio plus électrique nommé IN BED WITH. On laissera à chacune et à chacun le soin d’en imaginer la teneur…

En ce plein après-midi de dimanche, IN LOVE WITH fut en tout cas une sacrée claque pour l’auditoire, et une révélation au moins aussi forte que le fut la découverte du trio suisse APPOLLONIUS-ABRAHAM-SCHWARTZ l’an dernier à la même heure, au même endroit. Le public serait-il donc la proie d’une conjonction cyclique de forces attractives ?

Texte et Photos : Stéphane Fougère

