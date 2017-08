JAMBINAI à Paimpol, 11 août 2017

JAMBINAI

Festival du Chant de Marin de Paimpol, 11 août 2017

Le groupe sud-coréen JAMBINAI a fait trembler le Cabaret Michel-Tonnerre avec son ethno-post-rock épique ménageant tension sourde, amertume grinçante et déflagration rugueuse. Combinant le son âpre ou strident d’instruments traditionnels coréens comme le geomungo, le haegum, le piri ou le taepyeongso à des instruments plus familiers pour l’auditeur occidental (guitare, basse, batterie), le quintet a généré une musique viscérale et sans concessions qui a forcément laissé des traces dans les esprits ! On en sort « essoré », avec cette sensation d’avoir vécu une expérience cathartique de premier choix…

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Site : https://www.facebook.com/jambinaiofficial/

Site du festival : https://www.paimpol-festival.bzh/fr/

