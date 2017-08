KRISMENN à Landerneau, juillet 2017

KRISMENN

Festival KANN AL LOAR

à Landerneau, 15 juillet 2017

De sa voix bretonne dopée au hip-hop, au folk, au blues et habillée d’électro et de rock indus, KRISMENN et son power-trio ont délivré un show viscéral, subjuguant… et apocalyptique à ses heures !

Avec : KRISMENN (chant, effets)

Antoine LAHAY (guitare)

Romain JOVION (batterie)

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Pour voir le diaporama photos :

Site : https://www.krismenn.com/

Site du festival : https://kann-al-loar.bzh/