La musique irlandaise en mode diatonique

Les Éditions Franches Connexions annoncent la disponibilité prochaine de deux recueils de musique irlandaise pour accordéon diatonique.

Ils contiennent : un répertoire sélectionné et interprété par Gilles Poutoux (audio et vidéo) ; des relevés et des transcriptions en partitions et tablatures par Jean-Michel Corgeron : Hornpipes, jigs, polkas, reels, slides et slip jigs, thèmes, variations, ornements…. et de nombreux conseils.

Les deux volumes de Musique traditionnelle irlandaise pour accordéon diatonique seront disponibles fin juin, on peut d’ores et déjà en écouter des extraits et les commander sur :

www.franchesconnexions.com