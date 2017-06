Le Kathakali raconté par ses techniques

Salle de spectacle parisienne dédiée aux arts traditionnels du spectacle « de toutes origines et de toutes cultures » (sic), également réputée pour ses ateliers et stages de danses et de musiques indienne ou arabo-andalouse, le Centre Mandapa annonce la parution d’un nouvel ouvrage de sa fondatrice, Milena Salvini, consacré au Kathakali, cette forme de théâtre de l’État du Kerala (en Inde du Sud) qui combine art dramatique, danse, musique et rituel et qui reconstitue des épisodes tirés des célèbres épopées hindoues comme le Mahâbhârata et le Rāmāyana.

Déjà auteure d’un premier ouvrage aujourd’hui épuisé (L’Histoire fabuleuse du théâtre Kathakali à travers le Rāmāyana), Milena Salvini – qui fut la première Française admise dans une école de Kathakali en Inde – récidive sur le sujet avec La Fabuleuse Histoire du Kathakali à travers ses techniques : Navarasa, l’univers des sentiments et le langage corporel, préfacé par Hubert Laot.

Sa parution est prévue en septembre prochain aux Éditions Riveneuve, mais on peut dès aujourd’hui la soutenir en souscrivant (pour 20 €) ici :

http://www.riveneuve-editions.com/catalogue-2/arts/souscription-fabuleuse-histoire-kathakali-a-travers-techniques-2/