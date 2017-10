Le Mandapa : péril en la demeure

Connue pour sa programmation dédiée au spectacle vivant sous toutes ses formes culturelles, la salle parisienne Le Mandapa, créée en 1975 et située dans le XIIIe arrondissement, lutte actuellement pour sa survie, devenue ces derniers temps nettement plus difficile.

En effet, la précarité des moyens financiers de la salle et la suppression des emplois aidés ont pour conséquence de mettre en péril cet « espace-tremplin » fort réputé pour son ouverture aux cultures d’ailleurs, aux rencontres et créations mêlant expressions traditionnelles et contemporaines et ses productions audio-visuelles.

Le Mandapa en appelle aujourd’hui aux dons (lesquels donnent droit à une réduction d’impôts) afin de payer les salaires et les charges afférentes à ses trois employées.

Tous les détails sont ici : https://www.helloasso.com/associations/centre-mandapa/collectes/le-mandapa-peril-annonce