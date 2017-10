LES OS OUISSENT: Couchés de Bonheur Trio à Paris, octobre 2017

LES OS OUISSENT :

COUCHÉS DE BONHEUR TRIO

La BELLE OUÏE Festival

au FGO-Barbara à Paris

12 octobre 2017

« Les Os ouissent », une création de Thibault CELLIER, Denis CHAROLLES et Julien EIL, où un certain jazz libre se pare et s’empare de poèmes créoles et acadiens à l’esprit oulipien, avec jeu de mots, palindromes, variations sur incipit, etc. Avec Dominique BONAFINI en maître conteur invité.

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Site du Festival : http://musicaouir.fr/la-belle-ouie