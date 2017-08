Les Vaches Sacrées de la Cie Paris Bénarès à Paimpol, 11, 12 et 13 août 2017

Les Vaches Sacrées de la Cie Paris Bénarès

Festival du Chant de Marin de Paimpol, 11, 12 et 13 août 2017

Cette année, la thématique du festival ayant porté sur « les routes de l’Orient », l’Inde était présente sur les quais de Paimpol avec notamment les Vaches sacrées de la Cie Paris-Bénarès. Entièrement articulées et manipulées par huit comédiens, ces vaches gigantesques faites de métal, de bois et de résine ont déambulé au son d’une musique indienne, faisant presque confondre Paimpol avec Bénarès ! On pouvait leur donner à manger, mais surtout pas les enjamber !

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Pour voir le diaporama photos :

Site : http://www.parisbenares.fr/

Site du festival : https://www.paimpol-festival.bzh/fr/

