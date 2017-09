LYRA à Paimpol, 13 août 2017

LYRA

Festival du Chant de Marin de Paimpol, 13 août 2017

Composé de jeunes musiciens traditionnels de Bretagne, d’Inde et de Tunisie, le groupe LYRA illustre en musique un projet porté par l’association Konstelacio, qui oeuvre à sensibiliser le jeune public au dialogue entre les cultures. Entre tradition et création, le sextet (dans lequel on retrouve des membres de NIRMĀAN) a fait voyager son auditoire « des temples indiens aux déserts tunisiens en passant par les côtes bretonnes ».

Au Festival du chant de marin, LYRA a joué à bord de la goélette Earl of Pembroke, ancrée dans le port de Paimpol, prouvant ainsi qu’on peur voyager loin tout en restant à quai. Les conditions étaient spartiates, mais le décor idoine !

Photos : Stéphane Fougère

Pour voir le diaporama photos :

Site : http://www.konstelacio.org/

Facebook : https://www.facebook.com/konstelacio/

Site du festival : https://www.paimpol-festival.bzh/fr/

