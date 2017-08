LYSANDRE – Chansons traditionnelles françaises

(Autoproduction)

Au premier abord et avec un joli brin d’inattention, ou d’inexpérience, cet album pourrait passer pour une resucée un tantinet nostalgique de ces 33 tours des années 60/70 où l’on compilait à l’envi des chants à partager autour d’un feu de camp, une guitare en mains, vous voyez le genre. Que nenni pourtant ici de ce tableau béat et passéiste ! Car l’amateur connaisseur sourira d’aise en lisant la suite des chansons proposées, comprenant entre autres Derrière chez mon père, Dans les prisons de Nantes, Le Roi a fait battre tambour et encore Pique la baleine et Compagnons de la marjolaine. Quel beau programme déjà !

Mais en observant mieux, on y trouve même des perles absolues comme La Mal Mariée, Giroflé Girofla et le fameux Pierre de Grenoble qui, de fil en aiguille, fut à l’origine de MALICORNE. Réjouissons-nous car voici donc, au-delà des premières apparences, un véritable album d’amoureux et d’amoureuses de la belle chanson ancienne. Mais à l’écoute maintenant, que tout cela donne-t-il ? Là aussi, réjouissons-nous, car le chant est épuré, sans manière, aérien, prenant, émouvant.

De fait, LYSANDRE est quatuor de très grande qualité. Fondé en 2010, il se compose de deux chanteuses expertes, Bielka MIJOIN-NEMIROVSKY et Kathou MONDOLONI, accompagnées de deux guitaristes au jeu subtil, Oleg PONOMARENKO et Jacques FRIBOURG. De fait aussi, LYSANDRE est bien plus un quatuor de scène et de proximité que de studio, même si le présent album est irréprochable.

Mais le message est clair : ces chansons, celles-ci et toutes autres de leur genre, doivent être chantées encore et encore pour continuer d’exister dans les cœurs et les mémoires, pour continuer d’exercer leur beauté et leur magie, et enfin pour continuer d’enseigner en musique l’Histoire de France et les mœurs d’antan.

Puisse de plus cet album donner à beaucoup le goût de se plonger dans cet inépuisable MALICORNE cité plus haut, mais encore dans LA BAMBOCHE, LA CHIFFONIE, MALUZERNE et tous ces autres groupes qui ont su remettre en lumière et en valeur les belles chansons traditionnelles de nos multiples contrées.

Frédéric Gerchambeau

Site : chaîne youtube https://www.youtube.com/channel/UCo2ZJXo_A-My1ziTiAhkpBw

Contact : quatuor.lysandre @ gmail.com