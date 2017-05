MAGMA : la seconde Mort à la Terre

Alors que le groupe MAGMA est contraint à quelques jours de congés scéniques suite à une mauvaise chute de son batteur (oui, on parle bien de « Lui » !), la maison-mère Seventh Records recycle tranquillement son catalogue dans l’ombre et dans la nuit…

Après la sortie en DVD de la seconde trilogie Ëmëhntëhtt-Rë, l’album Attahk a fait l’objet d’une réédition remastérisée en format digipack, puis c’est le concert Bobino 1981 qui a été réédité dans une nouvelle présentation en coffret 2CD+DVD (enfin réunis !).

Le 1er juin prochain, ce sera au tour d’une œuvre maîtresse du répertoire de MAGMA d’être rééditée en digipack et en version remastérisée, Wurdah Itah (« Mort à la Terre »), soit le deuxième mouvement de la première trilogie Theusz Hamtaahk.

La cerise sur le gâteau, c’est que cette version contiendra un énorme bonus, à savoir la maquette originale de Wurdah Itah dont s’est servi à l’époque Yvan Lagrange pour son (célèbre ?) film Tristan & Iseult. Il s’agit d’une version bel et bien différente de celle de l’album que tout un chacun connaît, plus brute et incisive. Nul doute que ce bonus de choix (de 25 minutes) ravira tous les apprentis Kobaïens !

Une seule adresse pour se procurer tout cela : http://www.seventhrecords.com/

Allez, Ẁaïnsaht !!!