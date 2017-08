MALICORNE à Paimpol, 12 août 2017

MALICORNE

Festival du Chant de Marin de Paimpol, 12 août 2017

C’était sans doute LE concert-événement du Festival du chant de marin 2017. La performance de MALICORNE, sur la grande scène Stan-Hugil, était attendue avec une certaine fébrilité par les connaisseurs, surtout depuis qu’il avait été annoncé qu’il s’agirait du dernier concert du groupe !

Malgré les problèmes techniques, un son parfois flottant, les approximations et erreurs humaines dues à un trop-plein émotionnel, le groupe phare du renouveau du folk français dans les années 1970, porté par Gabriel YACOUB et Marie SAUVET avec une nouvelle génération de musiciens, s’est fait entendre pour l’ultime fois après 43 ans de bons, loyaux et généreux services dont on se souviendra longtemps.

Le temps imparti n’a pas permis à MALICORNE de livrer un concert complet, mais il a tout de même revisité quelques fleurons de sa carrière dans les grandes largeurs, du Garçon jardinier à la Nuit des Sorcières en passant par Bacchu Ber, Voici la St-Jean, Le Luneux, La Conduite, Margot, Marions les Roses, et bien entendu les séminaux Prince d’Orange et Pierre de Grenoble.

Cette fois, c’est sûr : sa chanson est dite. Merci à vous, « chanteurs de sornettes ».

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

