NIRMAAN à Landerneau, juillet 2017

NIRMÃAN

Festival KANN AL LOAR

à Landerneau, 14 juillet 2017

Quintette atypique, NIRMÂAN et son « Indian Electric Station » habille le chant classique indien/rajasthanais de couleurs aussi improbables et originales mêlant rock alternatif, progressif, planant et électro sans perdre la saveur et la profondeur de ce chant aux racines antédiluviennes. Cette musique à nulle autre pareille véhicule une transe à la fois urbaine et séculaire.

Avec : Parveen Sabrina KHAN (chant)

Jean-Marie NIVAIGNE (batterie préparée)

Antoine LAHAY (guitare électrique)

Etienne CABARET (clarinette basse, effets)

Pierre DROUAL (violon, claviers)

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Site : https://www.nirmaan.fr/

Site du festival : https://kann-al-loar.bzh/