Peter BLEGVAD se fait coffret

L’auteur, compositeur, interprète et musicien américain Peter BLEGVAD (Slapp Happy, Kew.Rhone, The Lodge, Golden Palominos…) sortira un nouvel album en décembre prochain dans lequel il sera entouré par les membres de son trio (Chris Cutler, John Greaves) et par quelques invités de choix (on évoque Karen Mantler, Bob Drake, parmi d’autres…). Cet album sera également disponible dans un coffret qui devrait sortir à la même époque.

Cette Peter BLEGVAD Box contiendra 5 CDs, parmi lesquels on retrouvera les albums classiques Downtime, Just Woke Up, Hangman’s Hill, en version remastérisée. Deux autres CD présenteront des morceaux inédits, l’un par le trio et le quintet, et l’autre des raretés de toutes sortes et des enregistrements en public. Le coffret sera complété par un épais livret comprenant des commentaires, des histoires, des documents, des dessins et des photos du « Tall Guy ».

Une souscription est d’ores et déjà ouverte qui permettra à tous les intéressés de recevoir une édition spéciale numérotée et dédicacée, avec un cadeau supplémentaire.

Le tout sortira comme il se doit sur ReR Megacorp : http://www.rermegacorp.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Category_Code=&Product_Code=RERPBox&Store_Code=RM