Peter HAMMILL sur un arbre perché, tenait en son bec un CD…

Peter HAMMILL est sur le point de sortir un nouvel album, curieusement intitulé From the Trees. Après l’ambitieux et expérimental …All That Might Have Been…, paru en 2014, c’est un retour à une forme musicale plus conventionnelle qu’illustre ce nouveau disque (mais ça reste quand même du Peter HAMMILL, donc…).

Il sera en effet composé de dix chansons sur lesquelles, comme à l’accoutumée, Peter HAMMILL assure, outre la voix, toute l’instrumentation : piano, guitare, basse, plus textures de claviers, de cordes et des chœurs.

From the Trees sera disponible en format CD (avec un livret de 20 pages) et en vinyl sur Fie! Records.

On peut précommander le CD sur :

http://sofasound.com/

et le LP sur :

https://burningshed.com/peter-hammill_from-the-trees_vinyl