Phil MANZANERA – Live at the Curious Arts Festival

(E.A.R Music / Expression Records)

Cela faisait un petit bout de temps que nous n’avions pas parlé de Phil MANZANERA. Le voici de retour avec un live enregistré en 2015 et constitué de dix titres. Certes, ce live n’a rien à voir avec le 801 LIVE de 1976. C’était une autre époque. Cette performance permet malgré tout de découvrir une formation d’assez bonne qualité, comprenant quatre musiciens accompagnant notre guitariste et une chanteuse surprenante et charmante. La set-list comprend des titres de son album solo, The Sound of Blue, et de nombreuses reprises notamment de ROXY MUSIC.

Nous retrouvons quatre extraits issus de The Sound of Blue : les instrumentaux High Atlas, le magnifique Magdalena, 1960 Caracas (une nouvelle version d’un titre de son album de 1982), et la chanson de Kanye WEST intitulée No Church in the Wild. Sur scène, tous ces titres tiennent la route et nous rappellent que cet album, majoritairement instrumental, fait partie de ce qu’il a fait de mieux dans sa longue discographie. C’est très bien interprété, avec de l’énergie à revendre, du rythme et surtout de l’émotion.

Pour nous souvenir de ROXY MUSIC, Phil interprète deux chansons d’Avalon (1982), More Than This et Take a Chance With me (avec une très belle intro atmosphérique et mystérieuse), et deux autres classiques des seventies : Love is the Drug (Siren,1975) et Out of the Blue (Country life, 1974). C’est étonnant d’entendre une voix féminine à la place de Bryan FERRY. L’adorable Sonia BERNARDO se débrouille plutôt bien dans ses interprétations. L’exercice n’est pas facile et ce n’est pas évident de faire oublier la voix de FERRY.

Son chant peut désarçonner les plus fidèles fans du groupe mais la puissance et la chaleur de sa voix rappelant la regrettée Amy WINEHOUSE marquent les esprits. Elle est aussi à l’aise avec les titres de ROXY qu’avec le célèbre Let’s Stick Together (1976) de FERRY (une version rock et enflammée où le saxo hurle et la guitare est en furie) ou un autre classique, Stormy Weather (au rythme dansant au début puis devenant très sensuel avec l’arrivée du saxo joué par Joao MELLO), chanson intemporelle composée en 1933 par Harold ARLEN et Ted KOEHLER, et notamment reprise par Frank SINATRA, Etta JAMES ou Billie HOLIDAY. De la part de MANZANERA, le fait de mettre en avant une chanteuse est un challenge osé, parce que cela nous force à redécouvrir les chansons de ROXY MUSIC. Cette démarche peut déplaire aux nostalgiques extrémistes.

Le groupe aussi s’en sort avec les honneurs même s’il n’égale pas la formation puissante du 801. Nous retrouvons par exemple le bassiste Yaron STAVI qui accompagne Phil depuis quelques années déjà (également présent sur certains albums de Robert WYATT) et surtout deux invités de marque sur Out of the Blue, à savoir Anna PHOEBE (musicienne ayant notamment joué avec ROXY MUSIC en 2010, Jon LORD, ou Ian ANDERSON de JETHRO TULL) au violon électrique, et le grand Andy MACKAY au hautbois.

Ce live est plaisant à écouter. MANZANERA est toujours un guitariste magique, au jeu puissant, raffiné, ni prétentieux ni démonstratif, et sachant aussi se faire discret pour laisser ses musiciens s’exprimer.

Nous regrettons cependant que le répertoire solo de Phil soit ici sous-estimé au détriment de reprises trop nombreuses. Nous aurions aimé entendre par exemple des versions de classiques comme Frontera, Diamond Head ou de quelques autres pépites provenant de Primitive Guitars.

Cédrick Pesqué

Site : http://manzanera.com/new/