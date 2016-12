PLANXTY : The Irish Band we Loved so Well

Une des légendes de la musique traditionnelle irlandaise se rappelle à notre bon souvenir, et il s’agit rien moins que PLANXTY. Actif de 1972 à 1983, puis réapparu brièvement entre 2003 et 2005, le groupe a non seulement contribué au renouveau de la musique folk de la « verte Erin » mais aussi révélé quelques-uns de ses grands noms : Christy Moore, Andy Irvine, Liam O’Flynn, Paul Brady, Donal Lunny, Matt Molloy…

La carrière du groupe fait aujourd’hui l’objet d’une rétrospective sous la forme d’un coffret contenant un CD et un DVD pour un total de 53 morceaux. Le DVD est la cerise dans la Guinness, puisqu’il contient deux heures d’archives filmées pour la fameuse chaîne TV irlandaise, la RTE.

Titrée Between the Jigs and the Reels, cette anthologie audio et vidéo, déjà sortie en Irlande chez Universal Music Ireland, devrait être disponible dans l’hexagone (en support physique et en téléchargement) le 25 novembre prochain.