Pour que les Nuits atypiques continuent à voir le jour…

Créées en 1992, les Nuits Atypiques fêteront leurs 26 ans en 2017, selon la formule qui fait ses preuves depuis 2015 : itinérance dans le Sud-Gironde, de village en village, à la découverte de lieux et d’artistes singuliers.

Festival pionnier des musiques du monde, les Nuits Atypiques ont toujours valorisé les singularités artistiques et la diversité culturelle et linguistique et sont réputées pour leur esprit de découverte et d’ouverture. Au fil des ans, elles sont ainsi devenues un carrefour des cultures du monde où se mêlent musique, chant, danse, poésie, cinéma, débats…

Aujourd’hui, l’équipe du festival est contrainte de quitter ses locaux associatifs et a besoin de consolider sa trésorerie pour louer un nouvel espace de travail et payer ses charges de fonctionnement. Elle fait donc appel, d’ici le 31 décembre à minuit, à la générosité et à la solidarité de toutes celles et tous ceux qui sont sensibles à la démarche des Nuits atypiques, sachant que chaque don est déductible des impôts à 66 %.

Pour en savoir plus, il suffit de se rendre sur :

https://www.helloasso.com/associations/nuits-atypiques/collectes/soutenez-les-nuits-atypiques-3