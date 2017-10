Projet de ciné-concert pour Youri DEFRANCE

Dans la foulée de la sortie du brillant album Ongod, le « bluesman des steppes chamaniques » Youri DEFRANCE prépare un nouveau projet de scène en forme de ciné-concert, en compagnie du percussionniste Robin Vassy (Nishtiman, Badila…)

Pour ce projet constitué d’un film d’animation réalisé par Réza Riahi et d’un documentaire réalisé par l’artiste qui nous permet d’assister à une cérémonie menée par la chamane mongole ENKHETUYA (et dont RYTHMES CROISES s’était fait l’écho), Youri DEFRANCE recherche des mécénats. Les fonds récoltés serviront en partie à payer les frais de l’ingénieur son, du tourneur et de la tournée prévue en septembre 2018. Des contreparties sont prévues pour les souscripteurs.

Pour en savoir plus : https://v3.microcultures.fr/#/fr/projet/333