R.I.P. Holger CZUKAY

Le musicien allemand Holger CZUKAY nous a quitté le 5 septembre 2017, à l’âge de 79 ans. La cause de sa mort reste inconnue à ce jour. De son vrai nom Holger SCHÜRING, CZUKAY était connu pour avoir été le cofondateur du groupe séminal et pionnier CAN, dont l’influence continue à s’étendre sur les nouvelles générations de musiciens pop et rock attirés par l’expérimentation.

À l’origine, Holger CZUKAY n’était pourtant pas attiré par le rock, mais cet ancien élève du compositeur contemporain Karlheinz Stockhausen a commencé à s’y intéresser à travers des groupes qui ont su étendre le langage du rock, comme les Beatles, le Velvet Underground ou encore Frank Zappa.

CAN a vu le jour en 1968, et Holger CZUKAY s’est impliqué dans les albums les plus marquants du groupe en tant que compositeur tout en assurant le rôle de bassiste. Il restera neuf ans avec ce groupe, l’arrivée du bassiste Rosko Gee ayant réduit son rôle sur l’album Saw Delight, où il n’est crédité qu’aux effets électroniques.

Holger CZUKAY s’est alors lancé dans une prolifique carrière solo orienté sur la musique électro-acoustique, expérimentant avec les ondes courtes et ce qu’on n’appelait pas encore le « sampling » (ou échantillonnage), en découpant et en collant des bandes magnétiques… En fait, la carrière solo de Holger CZUKAY a même démarré dès 1969, avec l’album Canaxis 5, co-réalisé avec Rolf Dammers. Dans cet opus pionnier, CZUKAY combine musique concrète, drone, électronique et même ce qui ne se faisait pas encore appeler de la world music… en usant de chants traditionnels vietnamiens et de koto japonais.

Holger CZUKAY a beaucoup travaillé sur les sons émis par ondes courtes (cf. son disque de 1991, Radio Wave Surfer), allant jusqu’à en faire un instrument interactif pour la scène et une méthode de composition qu’il a appelée « Radio Painting ».

Son rôle défricheur en matière de sampling a entraîné Holger CZUKAY à collaborer avec des artistes renommés tels que Jah WOBBLE (Full Circle, Snake Charmer…) et David SYLVIAN (Plight and Premonition, Flux + Mutability)

Parmi ses autres collaborations, citons celles avec Brian ENO, U.N.K.L.E, Phew, Trio et Eurythmics.

Le dernier album de Holger CZUKAY, Eleven Years Innerspace, est sorti en 2015.

Tout comme TUXEDOMOON, le groupe CAN a payé un lourd tribut à la Faucheuse cette année, puisque Jaki LIEBEZEIT avait déjà tiré sa révérence en début d’année 2017. Ce n’est pas seulement le krautrock qui se sépare de l’une de ses illustres figures, c’est la musique du XXe siècle qui perd l’un de ses esprits les plus inventifs.