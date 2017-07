R.I.P. Peter PRINCIPLE (TUXEDOMOON)

Le guitariste et bassiste américain Peter PRINCIPLE (nom civil Peter DACHERT) est mort au matin du 17 juillet 2017 à l’âge de 63 ans.

Il était connu pour avoir joué dans le groupe avant-gardiste inclassable TUXEDOMOON, qu’il avait rejoint en septembre 1978, soit un an après la création du groupe par Steven Brown et Blaine L. Reininger, et qu’il n’avait jamais quitté. Il était par conséquent l’une des chevilles ouvrières du groupe.

Autodidacte, très porté sur les expérimentations sonores, Peter PRINCIPLE avait eu également l’occasion de jouer – en dehors de TUXEDOMOON – pour des groupes et artistes comme Benjamain Lew, Soft Verdict, Minimal Man et avait de même produit des albums de Minimal Compact, Isolation Ward, Marine… Ses collaborations plus récentes furent avec Ecco Bravo, Pookah, Akashic Currency Bureau et Plan 23.

Peter PRINCIPLE avait de plus réalisé quatre albums solo qui élargissait encore sa palette et son langage d’artiste expérimental : Sedimental Journey et Tone Poems dans les années 1980 (sur Made to Measure), puis Conjonction au début des années 1990 (LTM) et Idyllatry (LTM) en 2005.